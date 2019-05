Droga: 42 arresti ad Arezzo, maxi retata

(ANSA) - AREZZO, 10 MAG - Quarantadue arresti complessivi, di cui 37 differiti dopo attività di 'under cover', e tra gli acquirenti tante coppie e qualche pensionato. In carcere sono finiti tutti cittadini stranieri, per lo più nigeriani, metà dei quali richiedenti asilo. Sono i numeri, ancora parziali, della maxi retata messa a segno dagli uomini dello Sco e della questura di Arezzo nella zona del parco Pionta ad Arezzo, divenuto, secondo quanto riferito dalla polizia un 'supermercato a cielo aperto della droga'. I magrebini spacciavano droghe leggere vista la vicinanza di alcuni istituti scolastici, nella zona del parco più a ridosso della stazione. I nigeriani si erano appropriati dell'area centrale del parco e vendevano, come ha riferito il questore di Arezzo Fabio Cilona "droga molto pura a prezzi concorrenziali". 70 gli acquirenti segnalati. Gli altri africani stazionavano nella parte del parco vicino all'ospedale ed avevano varie droghe. Recuperato mezzo kg di sostanze tra i cespugli e una pistola risultata a salve.