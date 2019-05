Calcio:terminata 1/a fase raduno azzurre

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Si è conclusa oggi con una partita contro le ragazze dell'Under 23 la prima settimana di raduno della nazionale femminile in vista del Mondiale che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio. La ct Milena Bertolini ha diramato le convocazioni per la seconda settimana di raduno, in programma da domenica 12 a sabato 18 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano: 29 le convocate, 3 delle quali (Lenzini, Mascarello e Bonfantini) provenienti dall'Under 23.

Sabato 18 maggio saranno diramate le convocazioni per la terza fase di raduno che si svolgerà a Riscone di Brunico da lunedì 20 a lunedì 27 maggio e per l'amichevole con la Svizzera, ultimo test prima della partenza per la Francia in programma mercoledì 29 maggio allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara.