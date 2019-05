Maxi-tamponamento su Due Mari, feriti

(ANSA) - CAMPAGNATICO (GROSSETO), 9 MAG - Maxi tamponamento sulla Due Mari all'altezza di Campagnatico (Grosseto), in località la Scagliata, in direzione Siena, che ha coinvolto 10 auto e tre mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 di stamani. Dalle prime informazioni si registrerebbero alcuni feriti ma nessuno in modo grave. La strada è stata chiusa in direzione Siena con forti ripercussioni sul traffico che hanno generato lunghe file e Anas ha aperto un percorso alternativo.

Sul posto i vigili del fuoco, polizia stradale per i rilievi, e il personale del 118.