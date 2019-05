Inaugurato calco portale Biduino

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 9 MAG - Il calco del portale del Biduino, scultore toscano del dodicesimo secolo, opera in marmo apuano che adornava la chiesa di San Leonardo al Frigido, dopo oltre 30 anni dalla sua realizzazione è stato esposto a Massa, nelle sale di palazzo Ducale: non è l'originale realizzato nel 1175 e conservato al Metropolitan Museum of Art di New York, ma un calco, che il direttore del Met permise soltanto nel 1986. Il vero portale, visitato da migliaia di turisti al giorno, "una delle più importanti sculture romaniche in America", si legge nei cataloghi del museo, fu venduto nel 1880 ad alcuni antiquari fiorentini, dal proprietario della chiesa che frattanto era stata sconsacrata. L'opera finì poi a Nizza, nel 1893, acquistata dai conti Benkerdoff- Shuvaroff e nel 1950 rivenduto, per tre milioni di lire, al Metropolitan di New York, per far parte di The Cloisters, un'ala distaccata del Met, che si trova nel Fort Tyron Park