80 opere Depero, futurismo e pubblicità

(ANSA) - LUCCA, 9 MAG - Il Lucca Center of Contemporary Art si rifà il trucco all'insegna della tecnologia e riapre la stagione con una mostra dedicata a Fortunato Depero, uno dei maggiori rappresentanti del Futurismo. La rassegna, aperta dal 10 maggio a cura di Maurizio Scudiero e Maurizio Vanni, propone 80 opere che ripercorrono la produzione artistica di Depero, dal futurismo alla pubblicità. Il percorso espositivo parte dalle opere che raccontano il sogno futurista di Depero, dal 1914 fino alla prima metà degli anni Venti, per poi arrivare alla pubblicità con i disegni per le campagne dell'Acqua San Pellegrino, del liquore Strega, del mandorlato Vido, dei mattoni Verzocchi, del tamarindo Erba, del cioccolato Unica, e del Campari. In mostra, inoltre, non manca la documentazione delle collaborazioni di Depero nel campo dell'editoria come quelle per La Rivista illustrata del Popolo d'Italia e per la stampa periodica americana come Vogue, Vanity Fair, Sparks e The News Auto Atlas.