Sequestrato centro massaggi luci rosse

(ANSA) - FIRENZE, 8 MAG - Sequestrato dagli agenti di polizia del commissariato di Rifredi un centro massaggi situato all'interno di un condominio nella zona delle Piagge, alla periferia di Firenze, trasformato in una casa a luci rosse. Il titolare, 45enne cinese, è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione e dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto accertato dalla polizia, il titolare aveva predisposto un tariffario delle prestazioni sessuali, che prevedeva un costo aggiuntivo di 20 euro rispetto al prezzo di 30 euro fissato per il massaggio. All'interno del centro gli agenti hanno trovato una donna cinese, risultata irregolare in Italia e per questo denunciata per violazione delle norme sull'immigrazione. Il sequestro preventivo del centro massaggi, spiega la polizia, "è stato eseguito per il pericolo che, essendo pertinente al reato, potesse aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso".