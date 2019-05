Auto sbanda su A1,38enne travolta da tir

(ANSA) - BARBERINO MUGELLO (FIRENZE), 8 MAG - Incidente mortale intorno alle 20.40 sull'A1 Milano-Napoli, nei pressi di Barberino del Mugello in direzione Firenze. La vittima è una 38enne residente in Mugello che, a bordo della sua auto, era entrata in autostrada proprio al casello di Barberino. Mentre era ancora in corsia di accelerazione la donna, secondo una prima ricostruzione della polstrada, ha perso il controllo della vettura, forse per l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ed è sbandata prima verso destra e poi sulla sua sinistra finendo di traverso sulla corsia di marcia. L'autista di un tir che stava sopraggiungendo non è riuscito ad evitare l'impatto. Per la donna i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto, oltre alla polstrada che sta effettuando i rilievi, sono intervenuti anche i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Il traffico, al momento, transita su una corsia e si registrano circa due chilometri di coda.