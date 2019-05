Sgombero palazzo occupato a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 7 MAG - Sono iniziate stamani con un vasto spiegamento di forze dell'ordine le operazioni di sgombero dei circa 120 occupanti del palazzo del 'Picchetto', palazzo storico di proprietà demaniale nel centro di Livorno, da tempo occupato abusivamente. Per gli occupanti con maggiori fragilità, tra cui alcune famiglie, sono state trovate soluzioni di alloggio alternative presso associazioni o in albergo. Il palazzo è finito più volte al centro di fatti di cronaca e degrado che spesso avevano allarmato i residenti vicini. Per consentire le operazioni di sgombero, coordinate dalla questura e scaturite da un'ordinanza del gip di Livorno di sequestro preventivo del bene, la polizia municipale ha chiuso al traffico la via Grande e interdetto la zona limitrofa.