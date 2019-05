Moroder al Mandela Forum Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAG - Approda sabato 18 maggio al Mandela Forum di Firenze (ore 21) il primo tour live europeo del leggendario producer Giorgio Moroder. Acclamato da molti come il 'padre della disco music', se non addirittura il fondatore della dance elettronica, a 78 anni, premio Oscar e pluripremiato ai Grammy Awards, Moroder sarà a Firenze nell'ambito di un tour che, tra aprile e maggio 2019, fermerà in 15 città europee.

A Celebration of the 80's, quetso il titolo dello spettacolo, vedrà il cantautore, produttore, compositore e dj italiano esibire i momenti salienti della sua prolifica carriera in uno show teatrale al fianco della sua band.