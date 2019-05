Sequestrati giochi pericolosi nel Senese

(ANSA) - SIENA, 6 MAG - Circa 300 giocattoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati in vari esercizi commerciali della Valdorcia, in gran parte gestiti da cittadini cinesi, dalla guardia di finanza di Siena. Nel corso della fiera di Sant'Agnese di Montepulciano (Siena) sono stati poi controllati molti autoveicoli e venditori ambulanti. Oltre al sequestro dei giochi, ai titolari degli esercizi sono state comminate anche sanzioni amministrative, numerose irregolarità sono state riscontrate per il rilascio di scontrini e ricevute: tredici esercenti sono stati multati.