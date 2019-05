Controlli alla Cupola del Brunelleschi

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - Sono iniziati i lavori di monitoraggio delle superfici esterne dei monumenti del Duomo di Firenze che andranno avanti fino alla fine del mese. I lavori sono eseguiti dal personale dell'Opera di Santa Maria del Fiore con l'ausilio di un'autogru con un braccio di 104 metri. L'esterno della Cupola del Brunelleschi, non raggiungibile con l'autogru, viene monitorato da un'altra squadra di sei operatori dell'Opera di Santa Maria del Fiore per calata. Gli operatori si stanno calando con funi, come veri e propri alpinisti, dalla base della lanterna della Cupola da un'altezza di 90 metri. Il monitoraggio delle pareti esterne dei monumenti del Duomo di Firenze è un'attività che l'Opera di Santa Maria del Fiore fa regolarmente due volte all'anno, all'inizio e alla fine dell'inverno, e che permette di controllare in dettaglio i circa 40mila metri quadrati di superfici marmoree, per verificarne lo stato di conservazione, individuare i possibili degradi e programmare gli interventi di restauro.