Capriolo incastrato cancello a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 6 MAG - Un capriolo rimasto incastrato in un cancello, in via Orcagna, alla periferia di Grosseto, è stato salvato dai vigili del fuoco di Grosseto. L'animale si è ferito a un fianco nel tentativo di liberarsi. I vigili hanno dovuto segare le sbarre del cancello per riuscire a liberarlo. Poi il capriolo è stato preso in cura dal veterinario e, una volta medicato, liberato in aperta campagna.