4 anni a violentatore seriale di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 6 MAG - Seconda condanna a Firenze per abusi sessuali contro il romeno Mustafa Arnaut, 25 anni, accusato di aver violentato più donne (cinque casi individuati) nel suo rifugio tra la vegetazione, un ex deposito a Varlungo dove le portava dopo averle prese nella via pubblica. Il giudice Sara Farini lo ha condannato, in rito abbreviato, a 4 anni per tentata violenza sessuale e furto con strappo. In questo caso la vittima fu una italiana. L'episodio risale all'agosto 2017. E' stato ricostruito che la vittima fu colpita, svestita e subì un tentativo di abuso sessuale da Arnaut; all'inizio, lo stesso fatto venne considerato come scippo ma poi successivi approfondimenti, anche sui racconti della donna, hanno inquadrato l'aggressione come violenza sessuale. E' la seconda condanna per Arnaut dopo quella del 27 marzo in cui il tribunale gli inflisse una pena di 8 anni e 8 mesi per la violenza sessuale a studentessa asiatica assalita mentre rincasava.