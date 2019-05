Salvini, a Firenze 50 anni da recuperare

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - "La volete cambiare la storia di Firenze? Non saranno cinque anni facili perché c'è un cinquantennio da recuperare, ci sono cassetti e armadi da aprire. C'è un Comune che con Bocci sindaco si lavorerà in base al merito. Non ci saranno più fiorentini di serie A e B, ci sarà una splendida comunità che però non deve vivere solo di passato". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze. Ad accogliere Salvini anche una manifestazione di protesta. Alcune decine di manifestanti hanno esposto uno striscione con scritto 'Galluzzo antirazzista e antifascista', intonando slogan e insulti contro il ministro dell'Interno.