Precipita da diga Ridracoli,morto 20enne

(ANSA) - FORLI', 5 MAG - Un giovane di 20 anni, originario dell'Aretino, è precipitato ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, dal cornicione della diga di Ridracoli, nel Forlivese, perdendo la vita dopo un volo di oltre 100 metri terminato nella parte esterna dell'invaso, quella senza acqua. Il ragazzo si trovava a Ridracoli insieme a tre amici, coetanei, giunti sull'Appennino forlivese per una escursione.

Secondo quanto riferito dai tre ai Carabinieri, il gruppetto di escursionisti stava camminando quando il 20enne si è allontanato, rimanendo indietro, per poi arrampicarsi sulle barriere di sicurezza della struttura, scavalcarle e precipitare nella parte esterna dell'invaso romagnolo. Sulla vicenda il Pm di Forlì ha aperto un'inchiesta. Oltre ai militari dell'Arma, che indagano su quanto accaduto, sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino per recuperare il corpo del giovane. A dare l'allarme erano state alcune persone che avevano visto il corpo 20enne sull'asfalto, sotto il muro in cemento armato della diga.