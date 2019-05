Arrestato per spaccio richiedente asilo

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Un 30enne originario del Gambia, ospite di un centro per richiedenti asilo di Scandicci (Firenze), è stato arrestato ieri sera dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a cedere due dosi di hashish a un italiano 23enne in cambio di 10 euro. Tutto è avvenuto alla fermata della tramvia di piazza Paolo Uccello dove intorno all'ora di cena spacciatore e acquirente avrebbero concordato di incontrarsi e dove erano appostati carabinieri in borghese che hanno assistito alla cessione di droga. I militari hanno poi fermato l'acquirente, mentre il gambiano, riuscito a salire sulla tramvia, si è allontanato in direzione Scandicci. Inseguito con l'auto di servizio, il 30enne è stato raggiunto all'altezza della fermata di Ponte a Greve dove poi è stato bloccato.

Perquisito, è stato trovato in possesso, spiegano i carabinieri, di altre confezioni di hashish e di 3.000 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dello spaccio.