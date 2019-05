Andreazzoli, venga solo chi ci crede

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 4 MAG - Contro la Fiorentina l'Empoli è condannato a vincere per sperare in una miracolosa, ma ancora possibile salvezza. "Voglio esser realista, è ovvio che ci crediamo. Chi non lo fa è bene che non entri al Castellani. Ma siamo anche razionali, continuare a fare a meno di giocatori importanti tutti nello stesso reparto è fastidioso.

Tuttavia il tempo, se uno è abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno, ti aiuta". Tra gli infortunati ci sono Dell'Orco e Silvestre ma "quest'ultimo dovrebbe recuperare, è una buona notizia". Infine sulla non contemporaneità delle partite fra pretendenti allo stesso obiettivo Andreazzoli dice: "Siamo figli e anche dipendenti delle tv e degli impegni, ma a fine campionato non va bene scendere in campo sapendo i risultati degli altri. Se si gioca in contemporanea nessuno è penalizzato".