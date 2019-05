Ladri in casa mentre proprietario cena

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Derubato mentre cenava, da un ladro che dopo essere entrato in casa sua forzando una porta finestra, è riuscito a frugare nella stanze senza che lui si accorgesse di nulla, portando via un centinaio di euro in contanti e alcuni gioielli in oro e pietre preziose. E' accaduto ieri sera a un 50enne, residente a Firenze in via Lambruschini.

Terminata la cena, l'uomo è uscito dalla cucina dirigendosi verso la zona notte, e così ha scoperto il furto. Sul posto è intervenuta la polizia.