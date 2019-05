Libri,'Alla ricerca dell'Europa perduta'

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAG - Dieci interviste ad altrettanti opinion leader - politologi, storici, economisti e filosofi - per aiutare a capire quale è la posta in gioco e quali sono situazione e prospettive dell'Unione europea alla vigilia delle elezioni del 26 maggio prossimo. A realizzarle i giornalisti Piero Meucci e Benedetta Gentile che le hanno raccolte nel libro 'Alla ricerca dell'Europa perduta' (Edizioni Thedotcompany, 102 pagine, euro 12,90): tra gli intervistati i politologi Gianfranco Pasquino, Valdo Spini, Angelo Bolaffi, Sergio Romano, Valerio Castronovo, i filosofi Sergio Givone e Ágnes Heller e agli economisti Bert Rürup, Jean-Paul Fitoussi, Nariman Behravesh.

Il volume, che sarà presentato il 2 maggio alle ore 17,15 alla libreria IBS+Libraccio a Firenze, vuole presentare agli elettori italiani i diversi aspetti di un appuntamento elettorale definito "cruciale: gli schieramenti in lotta, le proposte in campo, gli scenari del dopo-voto".