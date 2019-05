Lega,responsabilità per sicurezza lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAG - "Nonostante una legislazione rigorosa ed il particolare impegno delle istituzioni, qui più attive che altrove la nostra regione, nel confronto tra i dati del primo trimestre 2019 e quelli del 2018, ha registrato un incremento di incidenti sul lavoro. La crisi economica si sta infatti facendo sentire soprattutto sui segmenti più fragili ed esposti del mondo del lavoro. Per questo occorre un ulteriore scatto di responsabilità da parte di tutti: imprese e lavoratori, istituzioni ed organizzazioni sindacali, con il concorso attivo della società civile". Lo ha detto il prefetto di Firenze Laura Lega nel suo intervento alla cerimonia per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro in Palazzo Vecchio a 84 cittadini toscani. Presenti anche il sindaco Dario Nardella e il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. Lega ha indicato 3 obiettivi: rendere conveniente la legalità sulla sicurezza del lavoro, investimenti nella formazione mirata e capillare ed più controlli non solo formali.