Picchiano direttore e rapinano la banca

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 30 APR - Dopo aver picchiato il direttore per farsi consegnare il denaro due uomini hanno rapinato la filiale della Cassa di Risparmio di Volterra sulla via della Madonnina a Lunata, nel comune di Capannori (Lucca). I malviventi hanno agito nel pomeriggio, poco prima dell'orario di apertura al pubblico dopo la pausa pranzo: per introdursi nella banca hanno forzato una finestra sul retro dell'edificio, segando i montanti dell'infisso. Una volta dentro i due, che parlavano con uno spiccato accento meridionale, hanno malmenato il direttore e si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse, in tutto circa 5000 euro. Poi si sono dileguati. Appena scattato l'allarme sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e i sanitari del 118 che hanno medicato il direttore per poi trasferirlo in ospedale.

Trasportata in ospedale anche un'impiegata che ha accusato un malore per lo spavento.