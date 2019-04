Stalking: minaccia morte ex, arrestato

(ANSA) - PRATO, 28 APR - Si è recato nella casa dell'ex coniuge con la quale nei giorni scorsi aveva litigato, l'ha minacciata di morte e ha danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione. Per questo un uomo di 37 anni, di origine tunisina, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Prato per stalking. L'uomo è stato bloccato dai militari immediatamente dopo le minacce e il danneggiamento, circostanze che avevano inoltre procurato alla donna un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità. Il 37enne è stato condotto nella casa circondariale della Dogaia a disposizione dell'autorità giudiziaria pratese.