Maltempo: torna la neve in Casentino

(ANSA) - AREZZO, 28 APR - Spruzzata di neve in Casentino con temperature leggermente sotto lo zero nella zona del Parco delle Foreste Casentinesi. Pomeriggio difficile ad Arezzo e provincia per il maltempo. Il capoluogo è stato interessato da una grandinata che ha provocato difficoltà alla circolazione. In Casentino ha fatto la sua comparsa la neve con temperature che sono scese rispetto a quelle dei giorni precedenti. Il dato più basso è stato di -0,9° sulla vetta del Monte Falco a quota 1628 metri, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Qualche disagio per il maltempo anche nei campi da gioco. A Subbiano, dove era in corso la partita contro il Chiusi, valevole per la 29esima giornata del campionato di Promozione girone B, la partita è stata interrotta per una fitta grandinata. Il match è poi ripreso e si è concluso regolarmente.

(ANSA).