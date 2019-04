Montella "ora pensiamo al Sassuolo"

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - "La delusione è tanta dopo la sconfitta con l'Atalanta in Coppa Italia, ma adesso dobbiamo ripartire, bisogna tornare a vincere, per noi, per i tifosi, per l'orgoglio e per Firenze che non è una città banale. Poi faremo tutte le valutazioni per programmare il futuro". Così Vincenzo Montella in vista della partita di lunedì al Franchi con il Sassuolo. La Fiorentina, persa la possibilità di accedere alla finale di Coppa Italia, è rimasta senza obiettivi, ma il tecnico viola sprona i suoi a sfruttare queste ultime gare per tornare al successo. "Sensazione dai Della Valle? Vedo una proprietà che ha voglia di costruire o ricostruire a seconda dei casi - ha risposto Montella -. C'è voglia di rilanciarsi e di fare calcio, così come non è scontato il fuggi fuggi dei giocatori migliori a partire da Federico Chiesa".