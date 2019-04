Bimbe da Kenya a Firenze per amici penna

(ANSA) - FIRENZE, 26 APR - Dopo un anno di corrispondenza epistolare tra la gli alunni della terza B della scuola Collodi e una casa famiglia di Malindi in Kenya, grazie all'associazione 'Global friends', gli amici di penna si sono incontrati. Stacy, Oprah e Barbara, tre bambine keniote, sono arrivate a Firenze per incontrare i loro amici e amiche di penna. Le tre bambine, accompagnate da Giuseppina Maccari dell'associazione 'Angels onlus' di Malindi, hanno portato in dono tre rose arancioni mentre gli alunni della scuola hanno regalato loro una colomba pasquale che hanno poi mangiato insieme. Inoltre, la maestra della terza B ha regalato alle bimbe alcune cartoline e immagini di Firenze. "Anche noi vogliamo andare in Kenya", hanno detto gli studenti. Durante l'incontro i bambini sono rimasti a lungo a disegnare, facendo ritratti di loro stessi e delle loro città.

Nell'aula della terza B è presente anche una grande cartina geografica del mondo dove un filo di scotch bianco unisce la città di Firenze alla città di Malindi in Kenya.