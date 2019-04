Valigia sede Cisl, scatta allarme bomba

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Una valigetta abbandonata su una sedia ha fatto scattare allarme bomba questa sera negli uffici della Cisl di via Carlo del Prete, a Firenze. A notarla, in orario di chiusura, è una stata una dipendente, che ha avvisato la polizia. La zona è stata messa in sicurezza e sul posto sono intervenuti gli artificieri. Al termine della operazioni, poco prima delle 22, è stato verificato che la valigetta non contenga niente di pericoloso, solo alcuni documenti.