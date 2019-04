Premio von Rezzori cerca volontari

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - La XIII edizione del premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze, manifestazione letteraria che si svolge quest'anno dal 3 al 6 giugno, sta cercando giovani volontari, ragazzi che, si spiega, "potranno partecipare attivamente e fin da subito alla macchina organizzativa del premio prima di entrare in contatto diretto con gli autori ospiti" della rassegna dedicata ai narratori contemporanei di lingua straniera. "L'idea è quella di creare un team di persone giovani che amano leggere e incontrare gli scrittori", affermano gli organizzatori.

Per partecipare indispensabile una buona conoscenza dell'inglese, del francese o dello spagnolo parlato e si deve inviare entro il 30 aprile una e-mail a vonrezzori.premio@gmail.com (indicando in oggetto: Volontari per il Premio Gregor von Rezzori - Città di Firenze).