Moto: Civ al Mugello nel week end

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 24 APR - Torna questo fine settimana il Campionato italiano velocità di motociclismo con il 3/o e 4/o round stagionale. A ospitarlo sarà l'autodromo del Mugello che per l'occasione aprirà gratuitamente il settore prato per tutta la durata della manifestazione. Due su tutti i piloti da battere: i campioni in carica della Superbike Michele Pirro (Ducati) e della Moto3 Kevin Zannoni (TM), entrambi protagonisti di una doppietta nel debutto stagionale del Civ svoltosi sul circuito di Misano Adriatico. Accanto a questi campioni, sulla pista romagnola si sono imposti con altrettante doppiette anche Lorenzo Gabellini (Yamaha) in SS600, Luca Lunetta nella Premoto3, la categoria riservata ai giovanissimi aspiranti piloti, e Filippo Rovelli (Kawasaki) nella SS300.

L'attività in pista di venerdì sarà dedicata alle prove libere del mattino e alla prima sessione di qualifiche al pomeriggio.