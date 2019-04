Fiorentina:Montella,Atalanta?Ci crediamo

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - "L'Atalanta ha il piccolo vantaggio del 3-3 dell'andata, ma io ci credo. Abbiamo la possibilità di fare risultato". Così Vincenzo Montella, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia a Bergamo contro la lanciatissima squadra di Gasperini. "L'Atalanta merita i complimenti, perché sta esprimendo un calcio veloce e sta vivendo un ottimo momento - ha aggiunto l'allenatore dei viola, attraverso i canali ufficiali del club -. Tutto questo per noi dovrà spingerci a dare il 100%, abbiamo le caratteristiche per riuscirci, ma bisogna tutti preparare questa sfida e giocarla al massimo". Per l'occasione Montella ha convocato 23 giocatori fra i quali ovviamente il più atteso è Federico Chiesa: c'è anche il giovane centrocampista Beloko. Ancora ai box il portiere Terracciano per problemi muscolari.