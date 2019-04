Discarica abusiva ad Arezzo,una denuncia

(ANSA) - AREZZO, 24 APR - I carabinieri forestali e la polizia municipale di Arezzo hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di rifiuti speciali, per lo più pneumatici esausti, in un'area di circa un ettaro nella zona San Zeno, alle porte della città. Il legale rappresentante dell'impianto e proprietario dell'area è stato denunciato per l'ipotesi di reato di realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. I militari avevano notato, lungo la linea dell'alta velocità, un'area invasa da rifiuti speciali. Le indagini hanno appurato che l'area era nella disponibilità di un'officina che vi accumulava i rifiuti provenienti dalla propria attività senza alcuna autorizzazione.