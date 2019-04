Auto travolta da torrente,morta dispersa

(ANSA) - PISA, 24 APR - E' stato ritrovato il corpo privo di vita di Maria Grazia Milani, la turista ottantenne dispersa da ieri dopo che un torrente in piena delle campagne di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) aveva travolto l'auto sulla quale viaggiava insieme al marito che è riuscito a mettersi in salvo. Il corpo è stato ritrovato a circa 5 km di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove c'è la stazione di rilevamento idrometrico della Regione Toscana. Il corpo della donna, originaria della provincia di Milano e residente a Santa Margherita Ligure (Genova), è stato individuato dopo che il livello delle acque del torrente Pavone è andato progressivamente abbassandosi, una volta che sono terminate le abbondanti piogge delle scorse ore. Le ricerche della 80enne erano state sospese ieri sera a causa del buio e riprese stamani all'alba.