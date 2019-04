Artigianato: al via Mostra Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Oltre 500 espositori dall'Italia e dal mondo per l'83/a edizione della Mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze, aperta oggi alla Fortezza da Basso: una manifestazione rinnovata, con una durata più breve (8 giorni) e una maggiore selezione degli espositori. Con la kermesse hanno preso il via anche le due grandi mostre realizzate in omaggio a Firenze e alla Toscana, 'Firenze su misura: Wunderkammer' e 'Le sette meraviglie della Toscana'.

Fra le iniziative della mostra c'è Artefacendo, la nuova mostra dedicata da Cna Firenze al meglio dell'artigianato artistico fiorentino; il corso di degustazione a cura dell'Associazione Italiana Sommelier, nel padiglione Spadolini dedicato all'enogastronomia, la non-stop di documentari e film su artigianato e design 'Atelier. Tempi e forme dell'artigianato' a cura di Milano Design Film Festival. "Questa non è una mostra elitaria - ha dichiarato Leonardo Bassilichi, presidente di Firenze Fiera - l'obiettivo è dare la possibilità a tutti di comprare qualità".