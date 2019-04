Vola da cavalcavia, morto attore toscano

(ANSA) - PISA, 23 APR - E' un attore toscano che aveva recitato in varie serie tv e film il giovane centauro morto ieri in Sardegna per i postumi di un grave incidente stradale, quando con la sua moto è volato giù da un cavalcavia sulla statale 125 tra Siniscola e Santa Lucia, sulla costa nord orientale dell'isola. Si tratta di Elia Pietschmann, di 29 anni, deceduto dopo l'arrivo all'ospedale di Olbia dove era stato trasportato con l'elicottero. Nato a Viareggio (Lucca) ma residente a San Giuliano Terme (Pisa), l'attore da qualche tempo viveva a Roma.

Il 29enne stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna con il padre, anche lui appassionato di motociclismo. È stato proprio il padre a chiamare i soccorsi. Nel suo curriculum Elia Pietschmann vantava partecipazioni in serie televisive come 'I delitti del Barlume', 'È arrivata la felicità' di Riccardo Milani e 'Pezzi Unici' di Cinzia Th Torrini mentre per il grande schermo aveva recitato in 'Natale a Londra' di Volfango De Biasi e in 'Freaks' di Gabriele Mainetti.