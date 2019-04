No ricevuta, 12 giorni stop ristorante

Deve stare chiuso 12 giorni un ristorante del centro di Siena per mancata emissione di ricevuta fiscale ai clienti. Questa la sanzione scattata dopo controlli della guardia di finanza di Siena nei giorni di Pasqua. La sanzione è stata comminata "perché prevista nel caso in cui vengano riscontrate quattro distinte violazioni nel corso dell'ultimo quinquennio", spiegano le Fiamme gialle.

La Gdf di Siena ha inoltre reso noto che dall'inizio del 2019 in tutta la provincia sono stati effettuati circa 700 controlli sulla regolare emissione di scontrini e ricevute fiscali "che hanno riguardato un'ampia e diversificata platea di esercizi commerciali riscontrando, nel capoluogo e nei comuni limitrofi, oltre 50 mancate emissioni di scontrino fiscale: un'incidenza, quindi, di quasi il 30%, ovvero uno scontrino su tre non emesso".