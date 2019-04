Coldiretti, 500mila ettari 'abbandonati'

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Sono circa 500mila gli ettari di superficie agricola non utilizzata e in stato di abbandono in Toscana, sui quali la coltivazione potrebbe facilmente riprendere con pratiche agricole ordinarie. Lo rende noto la Coldiretti Toscana, in base ai dati dell'ultimo censimento agricolo, in occasione dell'Earth Day, la Giornata Mondiale della terra celebrata ieri in tutto il mondo. "Nella nostra regione assistiamo ad un progressivo decremento delle superficie agricole utilizzate - sottolinea in una nota il presidente di Coldiretti Toscana Fabrizio Filippi - che vengono abbandonate e subiscono un processo di rimboschimento. Molte le cause tra le quali sottolineiamo gli attacchi degli animali selvatici agli allevamenti, la concorrenza sleale di carne e formaggi stranieri spacciati per nazionali e il massiccio consumo di suolo che in Italia ha ridotto drasticamente gli spazi verdi".