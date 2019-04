Cappello più bello e Corsa dell'Arno

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Una giornata di corse al galoppo e cappelli d'autore all'insegna della solidarietà: il 25 aprile l'ippodromo del Visarno di Firenze ospiterà la 192ma 'Corsa dell'Arno' e la sesta edizione del 'Cappello più bello per Corri la vita'. Dalle 13.30 l'ippodromo fiorentino aprirà i cancelli agli appassionati di ippica per la competizione al galoppo più antica d'Italia: cavalli purosangue provenienti da tutta la penisola si sfideranno in sette diverse corse in programma nel pomeriggio.

Parallelamente andrà in scena anche il concorso per i cappelli più eleganti ed estrosi: le categorie in gara per le signore sono 'eleganza' e 'creatività' a cui si aggiunge la categoria 'junior' riservata ai bambini dai 6 ai 14 anni. La quota per partecipare come pubblico alla Corsa dell'Arno, la quota di iscrizione al concorso, e il ricavato della vendita dei cappelli sarà devoluto a 'Corri la vita onlus', l'associazione presieduta da Bona Frescobaldi che raccoglie fondi per le donne vittime di tumore al seno.