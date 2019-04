Boxe: venerdì super riunione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e Dazn tornano a Firenze venerdì con una riunione che vedrà Fabio Turchi salire sul ring della Tuscany Hall per la cintura Internazionale Wbc dei pesi massimi leggeri. Turchi, imbattuto in 16 match da professionista, ha difeso la cintura 'Silver' a novembre battendo per Ko Tony Conquest, ex campione del Commonwealth. Ora può prendersi il titolo assoluto internazionale affrontando il finlandese Sami Enbom. Orlando Fiordigiglio sfiderà l'olandese Stephen 'The Chosen One' Danyo per l'Internazionale Ibf dei superwelter: il vincitore di questa sfida potrebbe avere una chance contro il detentore del titolo mondiale Jarrett Hurd. L'imbattuto Alessandro Riguccini difenderà il titolo Internazionale Silver Wbc dei welter contro il messicano Ivan Alvarez. Il medio romano Emanuele Blandamura, ex sfidante mondiale, torna sul ring per 6 riprese. Nel sottoclou anche l'ex campione europeo dei piuma Devis Boschiero e lo sfidante ufficiale al titolo europeo dei medi Matteo Signani.