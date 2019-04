Pasquetta a Pisa per Toninelli

(ANSA) - PISA, 22 APR - Vacanze pasquali in Toscana per il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli che questa mattina, senza scorta ma accompagnato da moglie e figli, ha visitato piazza dei Miracoli a Pisa. Anche per lui non è mancata la tradizionale foto sotto la Torre pendente. Nonostante le centinaia di turisti che affollavano la piazza il ministro non è passato inosservato. Non si è negato per qualche fotografia, nessuna voglia invece di rispondere a domande politiche. A chi chiedeva se secondo lui il governo Lega-M5S penda come il celebre campanile, Toninelli ha risposto con un sorriso divertito. Nel weekend il titolare del Mit è stato visto in Versilia dove ha incontrato anche alcuni esponenti M5s.