Lucca Festival a film su pop star Usa

(ANSA) - LUCCA, 20 APR - È 'Dollhouse' di Nicole Brending, sull'ascesa e caduta di una giovane pop star americana, il film vincitore del Concorso Internazionale dei lungometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema che chiude il programma dell'edizione 2019 con la cerimonia di premiazione in programma stasera al cinema Astra. Il premio (3.000 euro) è stato assegnato dalla giuria composta dal presidente Rutger Hauer e da Philip Gröning, Roberto Manassero, Veronica Raimo e Ysée Brisson.

"Un intenso ritratto - si legge nelle motivazioni - della società della comunicazione americana e una parodia intelligente del giornalismo d'investigazione. Maledettamente divertente da vedere". La giuria ha inoltre assegnato la menzione speciale a 'The Best of Dorien B.' di Anke Blonde' (Belgio,2019). Il primo premio dello storico concorso di cortometraggi 'Les Enfants du Rivage' di Amelia Nanni (500 euro). Quest'anno si è aggiunto anche il premio Federmoda - CNA Cinema e Audiovisivo 2019, andato a 'Those who work' di Antoine Russbach.