Firenze, picchia i genitori, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - Avrebbe minacciato e aggredito più volte i genitori fino, in un'occasione, a provocare lesioni guaribili in 10 giorni al padre, il 30enne fiorentino nei confronti del quale il gip Sara Farini ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari in una comunità terapeutica. I reati contestati all'uomo sono maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Le indagini, condotte dai carabinieri di Grassina (Firenze) e coordinate dal pm Giacomo Pestelli, sono partite lo scorso 8 gennaio dopo l'ennesima aggressione nei confronti dei genitori.

Il 30enne agiva sempre in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool.