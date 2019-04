Carnevale Viareggio: sei corsi nel 2020

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 APR - Saranno sei i Corsi mascherati del Carnevale di Viareggio 2020 in programma dal 1 al 25 febbraio con la novità di una sfilata notturna giovedì 20 febbraio, per festeggiare il Giovedì grasso. E' questa la novità del calendario del 147esimo anno del Carnevale di Viareggio, illustrato dalla Fondazione ai rappresentanti delle categorie economiche, nella riunione svoltasi presso le sale del Grand Hotel Royal. Il primo corso sarà in programma sabato 1 febbraio poi i carri allegorici torneranno a sfilare sui Viali a Mare domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio per il gran finale con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. "Per la prima volta un Corso Mascherato viene programmato il Giovedì Grasso - ha spiegato la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci -. Una scelta che arricchisce il programma dei festeggiamenti e che vedrà concentrarsi in pochi giorni un intenso calendario di eventi".