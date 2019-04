Bando multimisura per Casentino e Valtiberina

Un pacchetto di misure ad hoc per Casentino e Valtiberina: è quanto prevede un bando multimisura finanziato con risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020 e approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale il 28 marzo scorso.

Le domande devono essere presentate entro il 31 luglio 2019.

Il bando prevede misure per sostenere le azioni progettuali della Strategia d'area interna 'Casentino e Valtiberina: Toscana d'Appennino Monti dello Spirito', oggetto di un accordo di programma quadro siglato nel marzo 2018. Gli aiuti possono riguardare investimenti in infrastrutture per l'accesso ai terreni agricoli e forestali, per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, per tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, nel sostegno alla cooperazione di filiera o per la diversificazione delle attività agricole.