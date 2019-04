Agricoltura, 10 mln a garanzia prestiti

Quasi 10 milioni di euro per dare impulso, nel settore agricolo, ai prestiti bancari garantiti dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), tramite un Fondo di garanzia multiregionale. E' il budget che la Regione Toscana mette a disposizione nella gestione del suo Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020. La garanzia copre il 50% del prestito erogato ai beneficiari finali, ovvero imprenditori agricoli professionali e imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari.

L'evento di lancio di questi strumenti finanziari si terrà il 15 maggio 2019 a Firenze con una iniziativa rivolta alle organizzazioni di categoria del settore agricolo e agroalimentare intitolata 'Gli Strumenti finanziari nel Psr 2014-2020 della Toscana - stato di attuazione e prospettive future'.

Gli investimenti finanziabili devono mirare a migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale delle imprese agricole o sostenere interventi relativi alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli.