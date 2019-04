A fuoco maglia in cucina, grave donna

(ANSA) - SIENA, 19 APR - Grave incidente domestico a Siena dove una donna di 83anni è rimasta ustionata mentre cucinava, riportando ustioni sul 40 per cento del corpo.

Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la donna stava cucinando per il pranzo quando una manica della maglia ha preso fuoco. Per cercare di spegnere le fiamme la donna è caduta per terra. Un operaio di una ditta di spurghi che stava lavorando nelle vicinanze dell'appartamento ha sentito le urla ed ha soccorso l'anziana entrando dalla finestra.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna all'ospedale di Siena ma poi considerate le ustioni l'83enne è stata trasferita al Centro ustioni di Pisa dove è in prognosi riservata.