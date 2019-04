Studentessa Usa rapinata a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Aggredita da un uomo, che le ha strappato il cellulare dalle mani e poi l'ha afferrata per un braccio facendola finire a terra e portandole via anche la borsa, dove aveva contanti ed effetti personali. E' accaduto a una studentessa Usa di 21 anni, la notte scorsa in piazza di Madonna degli Aldobrandini, nel centro storico di Firenze. La giovane, che si trovava in compagnia di un'amica, è rimasta illesa. Sull'episodio indaga la polizia.