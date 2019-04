Sì a decreto sviluppo aeroporto Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - "Un'altra buona notizia per Firenze: finalmente è arrivato dal ministero delle Infrastrutture il decreto che autorizza lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola con la nuova pista". Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Un passo in avanti decisivo - ha continuato - per partire con i lavori.

Firenze merita di avere il 'suo' aeroporto!".