Pacco sospetto ma è esercitazione

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 16 APR - Un'esercitazione di security portuale si è svolta nell' area di Levante del porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) per testare l'efficacia delle procedure emergenziali e di intervento. L'allarme è scattato quando è stato riferito alla sala operativa della guardia costiera che un marittimo si sarebbe allontanato da una delle navi in sosta, portando con se un oggetto sospetto, forse un ordigno improvvisato e che lo stesso era stato visto nel porto. Immediata la reazione degli enti coinvolti, coordinati dalla capitaneria di porto che si sono messi alla ricerca dell'uomo. Il pacco sospetto è stato trovato in una stazione di distribuzione dell'energia elettrica dell'impianto. Completate le operazioni di evacuazione dei lavoratori è stato richiesto l'intervento degli artificieri per l' eventuale disinnesco. Anche il marinaio, costretto ad allontanarsi a nuoto dalla struttura portuale, è stato ritrovato.