Coppa del Mondo donne a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 15 APR - A giugno in Francia la nazionale italiana di calcio femminile tornerà a partecipare alla fase finale del Mondiale a vent'anni di distanza dall'ultima volta: in palio ci sarà la Coppa del Mondo, oggi in mostra a Coverciano nell'ambito del Trophy Tour organizzato dalla Fifa. L'Italia è il 19mo Paese ad accogliere il trofeo, che dopo aver raggiunto i 24 Paesi finalisti tornerà in Francia tra un mese e mezzo per l'inizio del torneo. "E' emozionante essere qui accanto alla Coppa - ha detto la ct Bertolini - Il nostro percorso è stato frutto del lavoro di squadra, un traguardo raggiunto grazie alla federazione, ai club e al grande entusiasmo delle ragazze. Due anni fa ho trovato un gruppo deluso per essere uscito dall'Europeo anche un po' ingiustamente, ma che ha saputo mettere in campo carattere e determinazione rendendo così tutto più facile. Il sogno è quello di vincere il Mondiale, mentre l'obiettivo realistico è cercare di passare il turno".