Incendio a Prato,evacuati, nessun ferito

(ANSA) - PRATO, 14 APR - I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte a Prato in via Erbosa per un incendio che ha coinvolto materiale all'esterno di un condominio in attesa del ritiro da parte dei servizi ambientali di Alia. L'incendio ha interessato l'appartamento al piano terra, un'abitazione sfitta, dove non c'era nessuno. Sono invece stati evacuati, temporaneamente e in via precauzionale, cinque appartamenti.

L'incendio ha provocato danni alla facciata dello stabile ed è stato domato in breve tempo. Al termine delle operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dei locali, tutte le famiglie sono rientrate nelle loro case.