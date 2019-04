Calcio:Fiorentina-Bologna 0-0 al Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Fiorentina-Bologna 0-0: tanta pioggia ma nessun gol nel derby dell'Appennino. Il punto è prezioso per gli ospiti mentre la Fiorentina può recriminare per un palo di Muriel. Dice l'allenatore dei viola Vincenzo Montella: "La squadra ha voglia. Mi è piaciuto l'atteggiamento: il primo tempo con ordine, il secondo abbiamo spinto un po'di più. Sicuramente non abbiamo condotto il gioco per tutta la partita ma siamo quelli che meritavano di più". In curva Fiesole è comparso uno striscione 'Pioli uno di noi' firmato 1926, club tra i più importanti, a inizio secondo tempo quando i tifosi sono saliti in curva dopo esser rimasti tutto il primo tempo lontani dagli spalti per protesta contro i Della Valle. Stefano Pioli in settimana aveva dato le dimissioni in disaccordo con alcune prese di posizione della società. Cori di contestazione indirizzati esclusivamente contro i Della Valle a cui i tifosi chiedono di vendere la Fiorentina.